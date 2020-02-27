İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili coşku ile kutlanacak. Regaib Kandili'nde namaz kılarak ibadet etmek isteyen Müslümanların yanıtını aradığı soru ise Regaib Kandili namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır? Regaib Kandili'nde nasıl ibadet edilir sorusunun cevabı ile birlikte Mevlid Kandili akşamı kılınacak tesbih namazı ile ilgili merak edilen tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? konularına değindik. Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

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