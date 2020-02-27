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'nde tesbih namazı nasıl kılınır?

'nde müslümanlar ibadetlerini yerine getirecek. Bu anlamda 'nde okunan dualar ile birlikte kandil namazı da araştırılıyor. Tesbih namazı kılınışı, duası kaç rekattır? Tesbih namazı nasıl kılınır? Gibi sorular aranmaya başladı. mübarek gün ve ayların yer aldığı takvimi resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Müslümanlar bu takvime bakarak dini ibadetlerini yerine getiriyorlar. Tesbih namazı kılınışı ve duası araştırılıyor. Tesbih namazı herkesin ferden kılabilmesi zor olduğu için, imamın önce kendi başına tekbir alıp, sağa sola selam verip, sonra tekrar tekbir alıp cemaatle birlikte namaza durup tesbih namazı kıldırdığı görülmektedir.

  • Yaşam
  • 27.02.2020 13:29
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  • Son Güncelleme: 27.02.2020 13:29
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Regaip Kandili'nde tesbih namazı nasıl kılınır?

İslam alemi için oldukça önemli bir yere sahip olan Regaip Kandili coşku ile kutlanacak. Regaib Kandili'nde namaz kılarak ibadet etmek isteyen Müslümanların yanıtını aradığı soru ise Regaib Kandili namazı kaç rekat, saat kaçta kılınır? Regaib Kandili'nde nasıl ibadet edilir sorusunun cevabı ile birlikte Mevlid Kandili akşamı kılınacak tesbih namazı ile ilgili merak edilen tesbih namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? konularına değindik. Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.

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