Erzurum'da Derya Alkan'ın mutfağındaki düdüklü tencere patladı. Yüzü yanan genç kadın şoka uğradı: Yaşadığıma inanamıyorum.
KUŞ'AV'DASI!
Aydın Kuşadası'nda 5 dolandırıcı, kendilerini 'polis' olarak tanıttı. 67 yaşındaki S.P.'yi 1.2 milyon TL çarptı.
UZAYLI ZEKİYE ELDE
Antalya'da Zekiye Çimen, 34 suç işledi. 10 yıldır izini belli etmedi. Kaçış dün bitti! Kıskıvrak yakalanıp hapse gönderildi.
MARTI FACİASI
İstanbul'da Okan Yıldız, Martı adlı scooter'la yola çıktı. Yunus Yiğit E.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Kurtarılamadı.
AH BABACIĞIM
İş adamI Ali Armağan'ın oğlu A.A (14), intihardan önce babasını aradı.
"Babacığım seni çok seviyorum" dedikten sonra canına kıydı.
Düdüklü tencere patladı, yüzü yanan genç kadın şoka uğradı: Yaşadığıma inanamıyorum
Erzurum'da Derya Alkan'ın mutfağındaki düdüklü tencere patladı. Yüzü yanan genç kadın şoka uğradı: Yaşadığıma inanamıyorum. İşte 27 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yaşam haberleri...
- Yaşam
- 27.02.2020
- Gazete
Erzurum'da Derya Alkan'ın mutfağındaki düdüklü tencere patladı. Yüzü yanan genç kadın şoka uğradı: Yaşadığıma inanamıyorum.
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