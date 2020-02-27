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Düdüklü tencere patladı, yüzü yanan genç kadın şoka uğradı: Yaşadığıma inanamıyorum

'da 'ın mutfağındaki düdüklü tencere patladı. Yüzü yanan genç kadın şoka uğradı: Yaşadığıma inanamıyorum. İşte 27 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yaşam haberleri...

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Düdüklü bomba

'da 'ın mutfağındaki düdüklü tencere patladı. Yüzü yanan genç kadın şoka uğradı: Yaşadığıma inanamıyorum.

KUŞ'AV'DASI!
'nda 5 dolandırıcı, kendilerini 'polis' olarak tanıttı. 67 yaşındaki S.P.'yi 1.2 milyon TL çarptı.



UZAYLI ZEKİYE ELDE
'da Zekiye Çimen, 34 suç işledi. 10 yıldır izini belli etmedi. Kaçış dün bitti! Kıskıvrak yakalanıp hapse gönderildi.


MARTI FACİASI
'da Okan Yıldız, Martı adlı scooter'la yola çıktı. Yunus Yiğit E.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Kurtarılamadı.



AH BABACIĞIM
İş adamI Ali Armağan'ın oğlu A.A (14), intihardan önce babasını aradı.

"Babacığım seni çok seviyorum" dedikten sonra canına kıydı.

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