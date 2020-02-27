Erzurum'da Derya Alkan'ın mutfağındaki düdüklü tencere patladı. Yüzü yanan genç kadın şoka uğradı: Yaşadığıma inanamıyorum.



KUŞ'AV'DASI!

Aydın Kuşadası'nda 5 dolandırıcı, kendilerini 'polis' olarak tanıttı. 67 yaşındaki S.P.'yi 1.2 milyon TL çarptı.







UZAYLI ZEKİYE ELDE

Antalya'da Zekiye Çimen, 34 suç işledi. 10 yıldır izini belli etmedi. Kaçış dün bitti! Kıskıvrak yakalanıp hapse gönderildi.





MARTI FACİASI

İstanbul'da Okan Yıldız, Martı adlı scooter'la yola çıktı. Yunus Yiğit E.'nin kullandığı araçla çarpıştı. Kurtarılamadı.







AH BABACIĞIM

İş adamI Ali Armağan'ın oğlu A.A (14), intihardan önce babasını aradı.



"Babacığım seni çok seviyorum" dedikten sonra canına kıydı.