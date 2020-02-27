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'da minik Nur yaşayabilmek için destek bekliyor

'da (10), epilepsi hastalığına yakalandı. , minik kız için yüzde 90 umut verdiklerini belirten baba , 106 bin TL hastane masrafını karşılayamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

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Yaşasın Nur
Antalya'da Nur Sena (10), epilepsi hastalığına yakalandı. , minik kız için yüzde 90 umut verdiklerini belirten baba , 106 bin TL hastane masrafını karşılayamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

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