Antalya'da Nur Sena (10), epilepsi hastalığına yakalandı. Doktorların, minik kız için yüzde 90 umut verdiklerini belirten baba Muharrem Doğru, 106 bin TL hastane masrafını karşılayamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.
Antalya'da minik Nur yaşayabilmek için destek bekliyor
Antalya'da Nur Sena (10), epilepsi hastalığına yakalandı. Doktorların, minik kız için yüzde 90 umut verdiklerini belirten baba Muharrem Doğru, 106 bin TL hastane masrafını karşılayamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.
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