Milyonlarca müslüman Regaib Kandili coşkusunu yaşamaya başladı. Kandil gününün gelmesi ile birlikte en çok araştırılan konu, kandil mesajları oldu. Müslümanlar, sevdiklerine ve yakınlarına göndermek , onların kandil gününü kutlamak için en güzel ve anlamlı kandil mesajlarını araştırmaya başladı. Özellikle anneye ve babaya kandil mesajları yoğun şekilde araştırılıyor. Aynı zamanda

anlamlı, resimli, en güzel kandil mesajları, 2020 dini mesajlar" şeklinde aramalar yapıyorlar. Bu gece, İslam alemince önemle kutlanan kandillerden biridir. Bu gecede müminler, feyz almak, Allah'a daha fazla yaklaşabilmek için ibadetle çokça meşgul olurlar. Regaip gecesinde, Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi Cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir.

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