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Yer: ... Talihsiz kadının feci ölümü! Çarpan otomobilin 'sunroof'undan içeri düştü

'da 'ya araç çarptı. Sunroof'tan otomobilin içine fırladı. yaralı kadını 6 km. sonra yola attı. Ölümüne yol açtı. Tutuklandı.

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