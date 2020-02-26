Muğla'da Ümmü Yeşil Tatlı'ya araç çarptı. Sunroof'tan otomobilin içine fırladı. Sürücü Burak Toplar yaralı kadını 6 km. sonra yola attı. Ölümüne yol açtı. Tutuklandı.
Yer: Muğla... Talihsiz kadının feci ölümü! Çarpan otomobilin 'sunroof'undan içeri düştü
Muğla'da Ümmü Yeşil Tatlı'ya araç çarptı. Sunroof'tan otomobilin içine fırladı. Sürücü Burak Toplar yaralı kadını 6 km. sonra yola attı. Ölümüne yol açtı. Tutuklandı.
- Yaşam
- 26.02.2020
- Gazete
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- Komedi gibi
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