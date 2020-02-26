Regaip Kandili dini mesajları! Müslüman aleminin en özel dönemi olarak önde gelen, işlenen sevapların ve edilen duaların kat kat arttığına inanılan 3 Aylar'ın başlangıç günü olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Sevdikleriyle gerek SMS üzerinden gerekse sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bu özel günü kutlamak isteyenler internette en güzel dini mesajları araştırıyor. Hepimiz de sizler için en güzel dini sözler ve paylaşımları araştırıp haberimize ekledik. İşte Regaip Kandili dini mesajları! En güzel Instagram Facebook Twitter Regaip Kandili dini paylaşımları ve tüm ayrıntılar takvim.com.tr'de. Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar.

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