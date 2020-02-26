Bugünkü
Takvim

2020 - Regaip Kandili dini mesajları! Instagram

vatandaşlar tarafından şu sıralarda araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak Regaip Kandili dini mesajlarını ve Instagram örneklerini haberimizde detaylı olarak paylaştık. Regaip Kandili'nin coşkusunu hem mesaj yoluyla sevdikleriyle bununla birlikte sosyal medyada paylaşımlarıyla yaymak isteyen vatandaşlar internette sevdiklerine mesajlar atmaya başladı. Kutsal 3 ayların başlangıcı olan ve Müslüman aleminin en önemli günlerinin habercisinden biri Recep Ayı'nın ilk günü Regaip Kandili bugün kutlanacak. Regaip Kandili veya Regâib Kandili, Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecedir.

  • Yaşam
  • 26.02.2020 23:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.02.2020 23:04
ABONE OL
Kandil mesajı- Regaib Kandili dini mesajları!

Regaip Kandili dini mesajları! Müslüman aleminin en özel dönemi olarak önde gelen, işlenen sevapların ve edilen duaların kat kat arttığına inanılan 3 Aylar'ın başlangıç günü olan Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Sevdikleriyle gerek SMS üzerinden gerekse sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bu özel günü kutlamak isteyenler internette en güzel dini mesajları araştırıyor. Hepimiz de sizler için en güzel dini sözler ve paylaşımları araştırıp haberimize ekledik. İşte Regaip Kandili dini mesajları! En güzel Instagram Facebook Twitter Regaip Kandili dini paylaşımları ve tüm ayrıntılar takvim.com.tr'de. Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Kandil mesajı 2020 - Regaip Kandili dini mesajları! Instagram Twitter Facebook Whatsapp SMS cep telefonu mesajı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri