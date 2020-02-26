İstanbul'un 355 yıldır simgelerinden biri olan Eminönü'ndeki Yeni Camii'nin restorasyon çalışmaları iki yıldır bitirilemedi. Tarihi caminin avlusunda asılı çamaşırların çirkin görüntüsü havadan görüntülendi. Çamaşırların, restorasyon yapan işçiler tarafından asılmış olabileceği belirtildi.
Havadan çekilen bu görüntüler, saygısızlığı gösterdi.
Havadan çekilen bu görüntüler, saygısızlığı gösterdi.
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