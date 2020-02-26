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Eminönü'ndeki 'de tarihi ayıp!

'un 355 yıldır simgelerinden biri olan Eminönü'ndeki 'nin restorasyon çalışmaları iki yıldır bitirilemedi. Tarihi caminin avlusunda asılı çamaşırların çirkin görüntüsü havadan görüntülendi. Çamaşırların, restorasyon yapan işçiler tarafından asılmış olabileceği belirtildi.

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Tarihi ayıp!
İstanbul'un 355 yıldır simgelerinden biri olan Eminönü'ndeki 'nin restorasyon çalışmaları iki yıldır bitirilemedi. Tarihi caminin avlusunda asılı çamaşırların çirkin görüntüsü havadan görüntülendi. Çamaşırların, restorasyon yapan işçiler tarafından asılmış olabileceği belirtildi.


Havadan çekilen bu görüntüler, saygısızlığı gösterdi.

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