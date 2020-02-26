Bugün Kandil mi? diye vatandaşlar internette arama başladı. Regaip Kandil'i bu gece coşku ile müslüman alemi tarafından kutlanacak. Müslüman aleminin en kutsal günlerinin başlangıcı olan Regaib Kandili bugün başlıyor. Tüm yurtta Regaib Kandili'nin heyecanı vatandaşları sararken, eşe, dosta, sevgiliye ve arkadaşa kutlama mesajları göndermek isteyenler internette en güzel ve en anlamlı Regaip Kandili mesajlarını araştırıyor. "Reğîb" kelimesi, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbetedilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. İşte en güzel Regaib Kandili kutlama mesajları ve detayları takvim.com.tr'de

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