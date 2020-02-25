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oğlunun düğününden sonra vefat etmesi herkesi üzdü

'nin oğlu , önceki gün 'da 'in torunu Ecem Fatma Girik'le evlendi. Çocuğunun en mutlu gününde kalp krizi geçiren Özer Sezer Susesi'nin, vefat etmesi herkesi üzdü.

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Düğünde kriz
PeReJa İleri Kimya Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi'nin oğlu Anıl Susesi, önceki gün 'da 'in torunu Ecem Fatma Girik'le evlendi. Çocuğunun en mutlu gününde kalp krizi geçiren 'nin, vefat etmesi herkesi üzdü.

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