PeReJa İleri Kimya Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi'nin oğlu Anıl Susesi, önceki gün İstanbul'da Fatma Girik'in torunu Ecem Fatma Girik'le evlendi. Çocuğunun en mutlu gününde kalp krizi geçiren Özer Sezer Susesi'nin, vefat etmesi herkesi üzdü.
Özer Sezer Susesi oğlunun düğününden sonra vefat etmesi herkesi üzdü
Özer Sezer Susesi'nin oğlu Anıl Susesi, önceki gün İstanbul'da Fatma Girik'in torunu Ecem Fatma Girik'le evlendi. Çocuğunun en mutlu gününde kalp krizi geçiren Özer Sezer Susesi'nin, vefat etmesi herkesi üzdü.
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