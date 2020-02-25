Tokat'ta Elif Şimşek, annesinin reddettiği kuzuyu kucakladı. Eve aldı. Bebek gibi bakmaya başladı.
Annesinin reddettiği kuzuya bebek gibi bakıyor
Elif’in kuzusu... Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi'nde yaşayan Elif Şimşek, annesinin reddettiği kuzuyu kucakladı. Eve aldı. Bebek gibi bakmaya başladı.
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- 25.02.2020
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