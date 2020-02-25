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Annesinin reddettiği kuzuya bebek gibi bakıyor

Elif’in kuzusu... Tokat'ın Yeşilırmak Mahallesi'nde yaşayan Elif Şimşek, annesinin reddettiği kuzuyu kucakladı. Eve aldı. Bebek gibi bakmaya başladı.

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Tokat'ta Elif Şimşek, annesinin reddettiği kuzuyu kucakladı. Eve aldı. Bebek gibi bakmaya başladı.

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