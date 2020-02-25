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2020 yılı taşeron ikinci tarihi ne zaman? Ne kadar ödenecek?

2020 yılı taşeron işçi leri oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda vatandaşlar ikinci tediye ödeme tarihi ve ödeme miktarı hakkında internette araştırma yapıyor. Kamuda işçi statüsünde çalışan her işçiye 1 yılda toplam 52 günlük tediye ödemesi yapılıyor. Bu ödemelerin her biri 13’er günlük olmak koşuluyla 4 defada yapılıyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor.

  • Yaşam
  • 25.02.2020 10:30
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 10:30
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2020 yılı taşeron ikinci tediye ödeme tarihi ne zaman?

Tediye - Kelime anlamı olarak ek ödeme, ikramiye anlamına gelen Tediye, genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için 2 aylık (52 gün) tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir. Türkiye'de farklı kurumlarda çalışmakta olan binlerce işçinin gözü kulağı tediye haberlerinde. Kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak. Bir işyerinde yardımcı işler taşerona (alt işverene) verilebilir. Yardımcı işlerde iş alan taşeron gerçekten yalnızca yardımcı işlerde işçi çalıştırıyorsa ve işin yönetimi gerçekten taşerondaysa, işçiler taşeron işçileridir.

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