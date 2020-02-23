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Yer: ... Pompalı ile market bastılar, 120 paket sigara çaldılar!

lı 4 genç otomobil kiraladı. Pompalı ile Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan marketi bastı. 120 paket sigara çaldı. Kasiyerin korku dolu anları kameraya yansıdı.

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lı 4 genç otomobil kiraladı. Pompalı ile market bastı. 120 paket sigara çaldı. Kasiyerin korku dolu anları kameraya yansıdı.

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