Adanalı 4 genç otomobil kiraladı. Pompalı ile market bastı. 120 paket sigara çaldı. Kasiyerin korku dolu anları kameraya yansıdı.
Yer: Adana... Pompalı ile market bastılar, 120 paket sigara çaldılar!
Adanalı 4 genç otomobil kiraladı. Pompalı ile Merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde bulunan marketi bastı. 120 paket sigara çaldı. Kasiyerin korku dolu anları kameraya yansıdı.
- Yaşam
- 23.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.