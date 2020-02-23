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Sevenleri yasa boğuldu! 'de kamyonetin çarptığı hayatını kaybetti

'de kamyonetin çarptığı (4), hastaneye kaldırıldı. 2 gündür tedavisi süren , dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevenleri yasa boğuldu.

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Acı Öykü
Mersin'de kamyonetin çarptığı Öykü Buğlem Güngör (4), hastaneye kaldırıldı. 2 gündür tedavisi süren , dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevenleri yasa boğuldu.

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