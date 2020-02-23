Mersin'de kamyonetin çarptığı Öykü Buğlem Güngör (4), hastaneye kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda tedavisi süren küçük kız, dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevenleri yasa boğuldu.
Sevenleri yasa boğuldu! Mersin'de kamyonetin çarptığı Öykü Buğlem Güngör hayatını kaybetti
Mersin'de kamyonetin çarptığı Öykü Buğlem Güngör (4), hastaneye kaldırıldı. 2 gündür yoğun bakımda tedavisi süren küçük kız, dün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevenleri yasa boğuldu.
- Yaşam
- 23.02.2020
- Gazete
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