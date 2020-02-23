Sayısal Loto'da 3.3 milyon Tuzla’ya... 6 bilen İstanbul'dan 1 kişi, 3.308.153 lira kazandı. 5 bilenler 6.963 lira, 4 bilenler 98 lira, 3 bilenler ise 13 lira alacak. 6 bilen İstanbul'dan 1 kişi, 3.308.153 lira kazandı. 5 bilenler 6.963 lira, 4 bilenler 98 lira, 3 bilenler ise 13 lira alacak. 18,19,26,39,40,45
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