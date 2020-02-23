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Astsubay, eşini öldürüp intihar etti! "Ölüm bizim ortak kararımız"

'da Astsubay Üstçavuş (33), önceki gün eşi 'i (34) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Çağlar Özen'in, "Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not bıraktığı belirtildi. Özlem Özen'in, 'de, Çağlar Özen'in ise 'da toprağa verileceği belirtildi.

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Korkunç karar
Ankara'da Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen (33), önceki gün eşi Özlem Özen'i (34) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. 'in, "Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not bıraktığı belirtildi. 'in, 'de, Çağlar Özen'in ise Burdur'da toprağa verileceği belirtildi.

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