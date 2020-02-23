Ankara'da Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen (33), önceki gün eşi Özlem Özen'i (34) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Çağlar Özen'in, "Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not bıraktığı belirtildi. Özlem Özen'in, Kırşehir'de, Çağlar Özen'in ise Burdur'da toprağa verileceği belirtildi.
Astsubay, eşini öldürüp intihar etti! "Ölüm bizim ortak kararımız"
Ankara'da Astsubay Üstçavuş Çağlar Özen (33), önceki gün eşi Özlem Özen'i (34) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Çağlar Özen'in, "Ölüm bizim ortak kararımız" yazılı not bıraktığı belirtildi. Özlem Özen'in, Kırşehir'de, Çağlar Özen'in ise Burdur'da toprağa verileceği belirtildi.
- Yaşam
- 23.02.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.