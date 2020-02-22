Oğlu intihar eden anne gözyaşlarına boğuldu: Neden yaptın oğlum

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen Kaan A. (37), 5 katlı binanın çatı katından atlayarak yaşamına son verdi. Oğlunun ölüm haberini alan anne Seval A., "Neden yaptın oğlum" diye gözyaşı döktü.
YÜREKLER YANDI
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde bir evde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan Fatma Erkan (63) ile torunları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Erkanı dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
SON KEZ GÖREYİM
Antalya'da 18 Şubat'ta meydana gelen kazada, üniversite öğrencisi Karun Küklü (20), öldü. Gencin annesi Şükran Küklü (40) ile vedalaşırken "Sizi son kez görmeye geldim" dediği ortaya çıktı. Baba Mehmet Küklü (46) gençlere trafikte hız yapmamaları tavsiyesinde bulundu.
KOCAMAN CİNNET
Ankara Yenimahalle'de astsubay Çağlar Özen (33), eşi Özlem Özen (34) ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan genç astsubay, önce eşini öldürdü ardından kendi hayatına son verdi. 1.5 ay önce evlenen çiftin cenazeleri, Adlı Tıp Morgu'na kaldırıldı.
BULANA 5 BİN TL
Antalyalı Ümit Özçelik, Doga Arjantin cinsi köpeğini kaybetti. Bulana 5 bin lira vaat etti.
YOK YAĞ!
Alman Milena Mildenberger, Denizli'de estetik yaptırdı. Karnını gerdirip yağlarını aldırdı.
Dört operasyon için 25 bin TL ödeyince şoka uğradı: Ülkemde 100 bin euro istediler.
YÜREKLER YANDI
Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde bir evde yangın çıktı. İçeride mahsur kalan Fatma Erkan (63) ile torunları 3 yaşındaki Berat Ali Erkan ve 1,5 yaşındaki Ali Asaf Erkanı dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.
SON KEZ GÖREYİM
Antalya'da 18 Şubat'ta meydana gelen kazada, üniversite öğrencisi Karun Küklü (20), öldü. Gencin annesi Şükran Küklü (40) ile vedalaşırken "Sizi son kez görmeye geldim" dediği ortaya çıktı. Baba Mehmet Küklü (46) gençlere trafikte hız yapmamaları tavsiyesinde bulundu.
KOCAMAN CİNNET
Ankara Yenimahalle'de astsubay Çağlar Özen (33), eşi Özlem Özen (34) ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan genç astsubay, önce eşini öldürdü ardından kendi hayatına son verdi. 1.5 ay önce evlenen çiftin cenazeleri, Adlı Tıp Morgu'na kaldırıldı.
BULANA 5 BİN TL
Antalyalı Ümit Özçelik, Doga Arjantin cinsi köpeğini kaybetti. Bulana 5 bin lira vaat etti.
YOK YAĞ!
Alman Milena Mildenberger, Denizli'de estetik yaptırdı. Karnını gerdirip yağlarını aldırdı.
Dört operasyon için 25 bin TL ödeyince şoka uğradı: Ülkemde 100 bin euro istediler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.