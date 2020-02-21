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Süper Loto 4.4 milyon devretti

Süper Loto 4.4 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin 648 lira haftaya devretti. 5 bilenler 11.758, 4 bilenler 187, 3 bilenler ise 15 lira alacak.

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4.4 milyon devretti
6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin 648 lira haftaya devretti. 5 bilenler 11.758, 4 bilenler 187, 3 bilenler ise 15 lira alacak.

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