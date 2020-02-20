6 bilen çıkmayınca 1.254.112 lira cumartesi günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 6.602, 4 bilenler 86, 3 bilenler ise 12 lira 35 kuruş alacak. 6 bilen çıkmayınca 1.254.112 lira cumartesi günü yapılacak çekilişe devretti. 5 bilenler 6.602, 4 bilenler 86, 3 bilenler ise 12 lira 35 kuruş alacak. 5,11,14,26,42,43
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.