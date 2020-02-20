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'Ares' ismiyle tanınan yaşamını yitirdi

'da 'Ares' ismiyle tanınan , taciz iddiasıyla V.E. ve oğlu K.E. tarafından darp edildi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, dün yaşamını yitirdi.

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'Ah'res!
Antalya'da 'Ares' ismiyle tanınan Şehmuz Özdemir, taciz iddiasıyla V.E. ve oğlu K.E. tarafından darp edildi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, dün yaşamını yitirdi.

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