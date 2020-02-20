Antalya'da 'Ares' ismiyle tanınan Şehmuz Özdemir, taciz iddiasıyla V.E. ve oğlu K.E. tarafından darp edildi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, dün yaşamını yitirdi.
'Ares' ismiyle tanınan Şehmuz Özdemir yaşamını yitirdi
Antalya'da 'Ares' ismiyle tanınan Şehmuz Özdemir, taciz iddiasıyla V.E. ve oğlu K.E. tarafından darp edildi. 3 gün önce beyin ölümü gerçekleşen Özdemir, dün yaşamını yitirdi.
- Yaşam
- 20.02.2020
- Gazete
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