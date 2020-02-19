Kayseri'de inşaat bekçisi Saadettin K. (55), apartmanın 5. katındaki evinde balkona çıktı. Bilinmeyen bir nedenle intihara kalkıştı. Durumu fark eden eşi Ayşe K. ise onu son anda balkona koşarak aşağı sarktığı sırada yakaladı. Kollarından tutmaya çalıştı.
Ancak Saadettin K, ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam, kurtarılamadı. Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. hastaneye kaldırıldı.
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