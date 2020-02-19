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Yer: ... etmek isteyen kocasını son anda yakaladı ama kurtaramadı

'de inşaat bekçisi Saadettin K. (55), apartmanın 5. katındaki evinde balkona çıktı. Bilinmeyen bir nedenle a kalkıştı. Durumu fark eden eşi Ayşe K. ise onu son anda balkona koşarak aşağı sarktığı sırada yakaladı. Kollarından tutmaya çalıştı. Ancak Saadettin K, ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam, kurtarılamadı. Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. hastaneye kaldırıldı.

Dramatik intihar
Kayseri'de inşaat bekçisi Saadettin K. (55), apartmanın 5. katındaki evinde balkona çıktı. Bilinmeyen bir nedenle a kalkıştı. Durumu fark eden eşi Ayşe K. ise onu son anda balkona koşarak aşağı sarktığı sırada yakaladı. Kollarından tutmaya çalıştı.


Ancak Saadettin K, ceketinden sıyrılarak boşluğa düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam, kurtarılamadı. Eşinin ceketi elinde kalan ve sinir krizi geçiren Ayşe K. hastaneye kaldırıldı.

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