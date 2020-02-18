'Gül' Cihan

İzmirli Gülcihan Demir, lösemiye yakalandı. İlk ilik tutmadı. İkinci kez kampanya başlatıldı. Ailesi destek isterken onun hayali Haluk Levent'le buluşmak... İzmirli Gülcihan Demir, lösemiye yakalandı. İlk ilik tutmadı. İkinci kez kampanya başlatıldı. Ailesi destek isterken onun hayali Haluk Levent'le buluşmak...
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