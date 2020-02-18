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  • 18.02.2020 16:13
  • Son Güncelleme: 18.02.2020 16:13

Bu ay kaç çekiyor! ayı kaç çekiyor? Bu ay Şubat 28 gün mü, 29 gün mü?

Bu ay kaç çekiyor! 2020 yılı na girdiğimiz şu günlerde ayı kaç çekiyor? Sorusunun cevabı oldukça fazla bir şekilde araştırılıyor. Şubatta doğan kişiler her yıl şubat ayı kaç çekecek sancısı yaşamaktadırlar. Çünkü Şubat ayı 4 yıl da bir 29 gün olarak yaşanmaktadır. Şubat, yıl Mart ile başladığı için Roma takviminin son ayı idi. Belirli zaman aralıklarında Romalı rahipler, yılı mevsimlerle hizalayabilmek için, Şubat'tan sonra araya bir eklenti ay (Mercedonius) yerleştiriyorlardı.

2020 yılında Şubat ayı 28 gün mü, 29 gün mü?

Ayın sonu yaklaşıyor. Maaş hesabı yapan milyonlarca çalışan Şubat ayının bu sene kaç gün olacağını merak ediyor. 2020 Şubat ayı kaç çekiyor? Sorusu herkesin merak ettiği Normalde 28 gün çeken Şubat ayı artık yıllarda 29 gün çekiyor. Peki bu sene Şubat ayı kaç gün olacak? Şubat ayı dört yılda bir 29 gün çekiyor. Diğer yıllarda ise 28 gün çekiyor. 29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan "Artık yıl" 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4'e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor. Yanıtı takvim.com.tr'de.

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