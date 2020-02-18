Ayın sonu yaklaşıyor. Maaş hesabı yapan milyonlarca çalışan Şubat ayının bu sene kaç gün olacağını merak ediyor. 2020 Şubat ayı kaç çekiyor? Sorusu herkesin merak ettiği Normalde 28 gün çeken Şubat ayı artık yıllarda 29 gün çekiyor. Peki bu sene Şubat ayı kaç gün olacak? Şubat ayı dört yılda bir 29 gün çekiyor. Diğer yıllarda ise 28 gün çekiyor. 29 Şubat tarihinin denk geldiği seneler olan "Artık yıl" 4 senede bir olarak takvime eklenirken hesaplanma sisteminde iki istisna kural bulunuyor. Binli yıllarda yapılan hesaplamaya göre 1700, 1900, 2100 gibi yıllar 4'e bölünebilse de artık yıla denk gelmiyor. Yanıtı takvim.com.tr'de.

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