'Yağmur Adam'ı izledi oğlunun hastalığına erken teşhis sağladı

stanbul'da

28 yaşındaki, 2 yaşına kadar diğer çocuklar gibi kelimeler kullanabiliyordu. Ailesi, çocuklarının konuşması durunca tereddüt etmeye başladı. Semih'teki değişimi izlediğivebaşrollerini paylaştığıfilmi ile bağdaştıran baba, oğlunun da otizmli olabileceğini fark etti. Baba, otizm teşhisi konulan oğlunu özel eğitimlerle hayata bağladı. Yıldırım, ""diye konuştu.Dünyada birçok kişi otizmi, Dustin Hoffman'ın (sağda) 'Yağmur Adam' filminde otistik bir kişiyi canlandırmasından sonra öğrenmişti.