'Yağmur Adam'ı izledi oğlunun hastalığına erken teşhis sağladı

İstanbul'da 28 yaşındaki Semih Yıldırım, 2 yaşına kadar diğer çocuklar gibi kelimeler kullanabiliyordu. Ailesi, çocuklarının konuşması durunca tereddüt etmeye başladı. Semih'teki değişimi izlediği Tom Cruise ve Dustin Hoffman'ın başrollerini paylaştığı 'Yağmur Adam' filmi ile bağdaştıran baba İbrahim Yıldırım, oğlunun da otizmli olabileceğini fark etti. Baba, otizm teşhisi konulan oğlunu özel eğitimlerle hayata bağladı. Yıldırım, "Bahçede oynarken sonunda basketbol ile tanıştı. Birlikte maçlara gitmeye başladık. Sohbet etmeyi çok sevmiyor ama sporla hayata tutundu"diye konuştu.
Dünyada birçok kişi otizmi, Dustin Hoffman'ın (sağda) 'Yağmur Adam' filminde otistik bir kişiyi canlandırmasından sonra öğrenmişti.
Dünyada birçok kişi otizmi, Dustin Hoffman'ın (sağda) 'Yağmur Adam' filminde otistik bir kişiyi canlandırmasından sonra öğrenmişti.
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