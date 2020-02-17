Temizlik işçisi, sokakta bulduğu emeklinin 25 yıllık birikimi parayı teslim etti

temizlik işçisi, dün yerde poşet buldu. İçindedolar olduğunu görünce polise haber verdi. Paranın, işçi emeklisi'ya (57) ait olduğu anlaşıldı. Kılıççı, "Büyük bir insanlık örneği gösterdi. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu Gökçe de, "Nurettin amcamız, gecesini gündüzüne katıp çalışmış, parasını biriktirmiş. Bir anlık dalgınlıktan dolayı parasını unutmuş. Parasını bulmak da bize nasip oldu. En az Nurettin amca kadar sevindik. Çok mutlu ve huzurluyum" dedi.