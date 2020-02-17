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Temizlik işçisi, sokakta bulduğu emeklinin 25 yıllık birikimi parayı teslim etti

Bursa'da, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi Ahmet Gökçe, çöp toplarken poşet içinde bulduğu 110 bin lira ve 1500 doları sahibine teslim etti. Gökçe'nin bulduğu paranın, emekli işçi Nurettin Kılıççı'nın (57) 25 yıllık birikimi olduğu ortaya çıktı.

Temiz kalpli
Bursa'da temizlik işçisi Ahmet Gökçe, dün yerde poşet buldu. İçinde 110 bin lira ve 1500 dolar olduğunu görünce polise haber verdi. Paranın, işçi emeklisi Nurettin Kılıççı'ya (57) ait olduğu anlaşıldı. Kılıççı, "Büyük bir insanlık örneği gösterdi. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu Gökçe de, "Nurettin amcamız, gecesini gündüzüne katıp çalışmış, parasını biriktirmiş. Bir anlık dalgınlıktan dolayı parasını unutmuş. Parasını bulmak da bize nasip oldu. En az Nurettin amca kadar sevindik. Çok mutlu ve huzurluyum" dedi.

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