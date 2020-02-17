Kardeş bıçağı

asker eğlencesindeT.D. ile M.A. veF.R. arasında tartışmaçıktı. T.D.'ninağabeyiT.D.,bıçağını çekip,karşı tarafa saldırarakM.A. ve F.R.'yiyaraladı. Ağebeyinide bıçakladı. Hastaneyekaldırılanevli ve bir çocuksahibikurtarılamadı.