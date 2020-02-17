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Kardeş bıçağı

Osmaniye'de asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında tartışma çıktı. T.D.'nin ağabeyi Mustafa D., araya girmek istedi. T.D., bıçağını çekip, karşı tarafa saldırarak M.A. ve F.R.'yi yaraladı.

Kardeş bıçağı
Osmaniye'de asker eğlencesinde T.D. ile M.A. ve F.R. arasında tartışma çıktı. T.D.'nin ağabeyi Mustafa D., araya girmek istedi. T.D., bıçağını çekip, karşı tarafa saldırarak M.A. ve F.R.'yi yaraladı. Ağebeyini de bıçakladı. Hastaneye kaldırılan evli ve bir çocuk sahibi Mustafa D. kurtarılamadı.



Mustafa D. yaşamı yitirdi.

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