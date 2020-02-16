Sayısal Loto'da 2 milyon Ankara’ya Sayısal Loto'da 2 milyon Ankara’ya... 6 bilen Çankaya'dan 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603 lira kazandı. 5 bilenler 4.813, 4 bilenler 73, 3 bilenler ise 11 lira alacak.

6 bilen Çankaya'dan 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603 lira kazandı. 5 bilenler 4.813, 4 bilenler 73, 3 bilenler ise 11 lira alacak.



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