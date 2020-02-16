Bugünkü
Takvim

Sayısal Loto'da 2 milyon Ankara’ya

Sayısal Loto'da 2 milyon Ankara’ya... 6 bilen Çankaya'dan 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603 lira kazandı. 5 bilenler 4.813, 4 bilenler 73, 3 bilenler ise 11 lira alacak.

2 milyon Ankara’ya
6 bilen Çankaya'dan 1 kişi, 1 milyon 972 bin 603 lira kazandı. 5 bilenler 4.813, 4 bilenler 73, 3 bilenler ise 11 lira alacak.

5,15,24,27,30,34

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Sayısal Loto'da 2 milyon Ankara’ya
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri