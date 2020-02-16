İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta Pegasus Havayolları'nın uçağı pistten çıktı. Korkunç kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Şirketin başka bir uçağında ise dün yangın çıktı. İstanbul-Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağının inişinin ardından kule görevlileri uçağın altında duman ve alev gördüğünü söyledi. Bunun üzerine acil terk etme prosedürü uygulandı. Yolcular büyük panik yaşadı.
İzmir'den kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Korkunç bir kaza yaşandı.
İzmir'den kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Korkunç bir kaza yaşandı.
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