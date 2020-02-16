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İstanbul-Düsseldorf seferini yapan uçağında paniği

İstanbul 'nda 5 Şubat'ta 'nın uçağı pistten çıktı. Korkunç da 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Şirketin başka bir uçağında ise dün çıktı.

'Pes'asus
İstanbul 'nda 5 Şubat'ta 'nın uçağı pistten çıktı. Korkunç kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Şirketin başka bir uçağında ise dün çıktı. İstanbul-Düsseldorf seferini yapan yolcu uçağının inişinin ardından kule görevlileri uçağın altında duman ve alev gördüğünü söyledi. Bunun üzerine acil terk etme prosedürü uygulandı. Yolcular büyük panik yaşadı.



'den kalkan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıktı. Korkunç bir yaşandı.

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