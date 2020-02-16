Devralan işverene de işe iade davası açılır

4857 sayılı iş kanunumuzun 6. Maddesi işyerinin veya bir bölümünün devri halinde uygulanacak hükümleri düzenlemiştir. Buna göre "İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz" şeklindedir. Yani, devralan işveren, işle ilgili organizasyonu değiştirecek veya ekonomik açıdan farklı bir çalışma sistemi getirecek bir sebebi yoksa, işyerini aynı şartlarla çalıştırmaya devam edecekse, bu durumda devraldığı işyerindeki çalışanların iş akdini feshedemeyecektir. Bu şekilde işten çıkarttığı işçinin şartları varsa işe iade davası açma veya yasal haklarını talep etme hakkı vardır.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL



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