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Yer:... Para yüzünden elini kana buladı!

'da incir fabrikasında çalışan Okan D. dün, iddiaya göre para istemek için kocası M.E.'nin evde bulunmadığı sırada iş arkadaşı olan 'ın evine gitti. Ancak olumsuz yanıt aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkelenen adam, Erkan'ı bıçakladı. Daha sonra da hızla kaçtı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yaşamını yitirdi.

Para yüzünden elini kana buladı
Aydın'da incir fabrikasında çalışan Okan D. dün, iddiaya göre para istemek için kocası M.E.'nin evde bulunmadığı sırada iş arkadaşı olan Nurhan Erkan'ın evine gitti. Ancak olumsuz yanıt aldı. İkili arasında tartışma çıktı. Öfkelenen adam, Erkan'ı bıçakladı. Daha sonra da hızla kaçtı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yaşamını yitirdi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı, Erkan'ı borç para vermediği için bıçakladığını söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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