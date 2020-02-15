Türkiye onu sosyal medyada 'Ankara beni bulsun' videosu ile tanıdı. Mersinli Cihangir, kısa sürede fenomen oldu. Ve nitekim sonunda her şey onun istediği gibi oldu, Ankara onu buldu. İşte detaylar...

Sosyal medya üzerinden Mersinli esnafın paylaştığı videolarla ünlenen Mersinli Cihangir diğer ismi ile Kenedy Dayı, esnafın ona verdiği yardımlarla hayatını sürdürüyor. Kimliği olmayan Cihangir, hasta olduğu zamanlardaysa hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşıldı. Asıl isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi.

1972 yılında İzmir'de doğduğu, aslen Elazığlı olan Cihangir Göktaş'ın neden Mersin'de olduğuna ilişkin bir kayda ulaşılamadı.