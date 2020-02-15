İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya 1.’si oldu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Merkez Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliğini elde etti. Söylenenlerin aksine günde ortalama 10 saat uyuyorum. Zeka oyunları oynuyorum, mutlaka sosyal aktivitelere katılıyorum" dedi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Merkez Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliğini elde etti. Söylenenlerin aksine günde ortalama 10 saat uyuyorum. Zeka oyunları oynuyorum, mutlaka sosyal aktivitelere katılıyorum" dedi. TÜM MANŞETLER