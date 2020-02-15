İlkokul öğrencisi Elanur, matematikte dünya 1.’si oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Merkez Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Elanur Akıncı, 7 bin 328 kişinin katıldığı 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birinciliğini elde etti. Söylenenlerin aksine günde ortalama 10 saat uyuyorum. Zeka oyunları oynuyorum, mutlaka sosyal aktivitelere katılıyorum" dedi.
- Yaşam
- 15.02.2020
- Gazete
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