Bugünkü
Takvim

Ailesinin desteğiyle i iki kez yenen Ece hayata tutundu

'da yaşayan (14), henüz 5 yaşındayken önce lenf ine ardından lösemiye yakalandı. İlik nakliyle iyileşmeyi başardı. Kanser hastalarına umut olan , "İleride hostes olmak istiyorum" dedi.

Çok yaşa Ece!
Sakarya'da yaşayan (14), henüz 5 yaşındayken önce lenf ine ardından lösemiye yakalandı. İlik nakliyle iyileşmeyi başardı. Kanser hastalarına umut olan , "İleride hostes olmak istiyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Ailesinin desteğiyle kanseri iki kez yenen Ece hayata tutundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri