Ailesinin desteğiyle kanseri iki kez yenen Ece hayata tutundu
Sakarya'da yaşayan Ece Aktaş (14), henüz 5 yaşındayken önce lenf kanserine ardından lösemiye yakalandı. İlik nakliyle iyileşmeyi başardı. Kanser hastalarına umut olan küçük kız, "İleride hostes olmak istiyorum" dedi.
Sakarya'da yaşayan Ece Aktaş (14), henüz 5 yaşındayken önce lenf kanserine ardından lösemiye yakalandı. İlik nakliyle iyileşmeyi başardı. Kanser hastalarına umut olan küçük kız, "İleride hostes olmak istiyorum" dedi.
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