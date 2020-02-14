Süper Loto 2 milyon devretti... 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 lira haftaya devretti. 5 bilenler 8.765, 4 bilenler 168, 3 bilenler 13 lira 80 kuruş ikramiye alacak. 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 lira haftaya devretti. 5 bilenler 8.765, 4 bilenler 168, 3 bilenler 13 lira 80 kuruş ikramiye alacak. 11,13,20,27,38,44
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