Siyanürle ailesini katletmişti! "Tahliye etmeyin, mutluyum”

Anne ve babasını siyanürle öldüren sanık tahliyesini istemedi. Olay geçen yıl İzmir'de meydana geldi. Mahmut Can Kalkan (21), satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirdi. Çift hayatını kaybetti. Kalkan tutuklandı. Dün ise duruşma vardı. Mahmut Can Kalkan, "Siyanürü anne ve babamı öldürmek için değil denemek için istemiştim. Siyanürün tadına bakmak istiyordum" dedi. Mahkeme başkanının "Seni tahliye etmemizi ister misin?" sorusuna, "Tahliye olunca nereye gideceğim ki" diye yanıt veren sanık, "Ev güzel (cezaevi), ben rahatım. Ama beni tekli koğuşa atmasınlar" ifadelerini kullanarak tahliyesini istemediğini söyledi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı erteledi.







Fatma Kalkan ve eşi Mehmet Kalkan, siyanürle öldürüldü.





Sanığın kardeşi Emir Can Kalkan, siyanürü içmemişti.