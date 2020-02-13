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sında kolu kopan genç kadın biyonik koluyla hayata tutundu

sında kolunu kaybeden genç kadın, yaşadığı acıya rağmen hayata sıkı sıkı sarıldı. Biyolog (29) trafik sı geçirdi. Sağ kmolunu kaybetti. Genç kadına '' (biyonik dokunuş) adı verilen biyonik kol takıldı. Karabacak, kolunu beyin gücüyle hareket ettirebilirken, insanlarla tokalaşıyor, çay bardağı gibi nesneleri kavrayıp, bilgisayar kullanıp makyaj yapabiliyor.

Hayata tutundu!
Trafik sında kolunu kaybeden genç kadın, yaşadığı acıya rağmen hayata sıkı sıkı sarıldı. Biyolog Zübeyde Nisa Karabacak (29) sı geçirdi. Sağ kmolunu kaybetti. Genç kadına 'Touch Bionics' (biyonik dokunuş) adı verilen biyonik kol takıldı. Karabacak, kolunu beyin gücüyle hareket ettirebilirken, insanlarla tokalaşıyor, çay bardağı gibi nesneleri kavrayıp, bilgisayar kullanıp makyaj yapabiliyor. ,"İki kez kalp krizi geçirdim. atlatıp hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Bir trafik kazası geçirdim. Kazada sağ kolum parçalandı. Kolum kesildikten sonra biyonik kol arayışına geçtim. 'de biyonik kol yapıldığını buldum ve yaklaşık 4 yıl önce koluma biyonik kol takıldı. Biyonik kol takılmadan önceki geceyi biyonik kolu kucağıma alarak uyudum" dedi.

Zübeyde Nisa Karabacak, Atatürk Anı Müzezi'nde rehber olarak görev yapıyor.

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