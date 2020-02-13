Deniz için 'kan'panya

Sakarya'da üniversiteli Deniz Volkan, grip belirtisiyle hastaneye gitti. Lösemi olduğunu öğrendi. Arkadaşları uygun donör bulmak için kampanya düzenledi. Sakarya'da üniversiteli Deniz Volkan, grip belirtisiyle hastaneye gitti. Lösemi olduğunu öğrendi. Arkadaşları uygun donör bulmak için kampanya düzenledi.
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