9 yaşındaki Suriyeli çocuk, işkence edilerek katledildi!

Küçük çocuğun işkenceyle öldürülmesinde gözler üvey anneye çevrildi. Olay önceki gün Bursa'da meydana geldi. 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin, evinde öldürüldü. Üvey annesi Emine H. (44), babası Yahya H. (40) gözaltına alındı. Kardeşini öldürdüğü öne sürülen abla H.H.'nin de (14) işkence gördüğü belirlendi. Baba Yahya H. "Eşim, 'Muhammed öldü' dedi. Polisi aramak istedim, boğazına bıçak dayayarak, 'ararsan kendimi keserim' diye tehdit etti"dedi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Suriyeli Muhammed Hüseyin, 9 yaşındaydı. İşkence edilerek hunharca katledildi.
Üvey anne Emine E.
Baba Yahya H.
TUNA ÇAM
Suriyeli Muhammed Hüseyin, 9 yaşındaydı. İşkence edilerek hunharca katledildi.
Üvey anne Emine E.
Baba Yahya H.
TUNA ÇAM
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