Hangi suçlara af gelecek? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. MHP kurmayları, AK Parti ile ikinci yargı paketi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu neticeler alacaklarını söyledi. Kurmaylar "AK Parti ile kendi önerilerimiz ve AK Parti'nin teklifinin uyuşan yönleri üzerinde sık sık bir araya geliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu neticeler alacağımızı kuvvetle tahmin ediyoruz" diye konuştu.

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