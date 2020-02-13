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  • 13.02.2020 11:10
  • Son Güncelleme: 13.02.2020 11:18

? Ceza indirimi uygulanacak mahkumlar hangileri?

Af için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda af bekleyen binlerce kişi af yasası haberlerini yakından takip ediyor. Başkan 'ın 'af yasası'nı Meclis'e getireceklerini söylemesinin ardından; , , örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar haricinde yer alan suçlara infaz indirimi yapılacak. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin bu ay ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Peki ? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum...

Af için son dakika gelişmesi: Kritik tarih belli oldu

Hangi suçlara af gelecek? Af ve ceza infaz indirimi haberleri son durum nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. MHP kurmayları, AK Parti ile ikinci yargı paketi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu neticeler alacaklarını söyledi. Kurmaylar "AK Parti ile kendi önerilerimiz ve AK Parti'nin teklifinin uyuşan yönleri üzerinde sık sık bir araya geliyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Olumlu neticeler alacağımızı kuvvetle tahmin ediyoruz" diye konuştu.

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