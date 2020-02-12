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Şehir eşkıyalarından tarihi ayıp! 'ne zarar verdiler...

Şehir eşkıyaları 'deki 'ne zarar verdi. 'ın ustalık eserim dediği tarihi yapının kapı ve pencerelerine adını yazıp tahrip etti. İşte haberin detayları ve 12 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz haberler...

Tarihi ayıp
Şehir eşkıyaları 'deki 'ne zarar verdi.



'ın ustalık eserim dediği tarihi yapının kapı ve pencerelerine adını yazıp tahrip etti.



ÖLÜME KILPAYI
'da Mehmet Emin D, kızı P'nin sevgilisi olduğunu öğrendi. Öldürmeye karar verdi. 17 yaşındaki yavrusunu ormana götürürken suçüstü enselendi.

ŞİMDİ HAPI YUTTU
'da Latif I, yla Mücadele Derneği'nin 7 kurucusu arasında yer aldı. Uyuşturucu hap alırken yakalandı.

REKOR KAR 2.2 METRE
Belediye Başkanı açıkladı: 'e 2 metre 20 santim kar yağdı. Kışa teslim olduk.

HAYAT CEPTE
'da bir müzikholde silahlı kavga çıktı. Kalbine sıkılan kurşun, Ali Duran'ın göğüs cebindeki telefona saplandı.

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