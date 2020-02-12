Şehir eşkıyaları Edirne'deki Selimiye Camii'ne zarar verdi.
Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği tarihi yapının kapı ve pencerelerine adını yazıp tahrip etti.
ÖLÜME KILPAYI
İstanbul'da Mehmet Emin D, kızı P'nin sevgilisi olduğunu öğrendi. Öldürmeye karar verdi. 17 yaşındaki yavrusunu ormana götürürken suçüstü enselendi.
ŞİMDİ HAPI YUTTU
Konya'da Latif I, Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nin 7 kurucusu arasında yer aldı. Uyuşturucu hap alırken yakalandı.
REKOR KAR 2.2 METRE
Belediye Başkanı açıkladı: Bitlis'e 2 metre 20 santim kar yağdı. Kışa teslim olduk.
HAYAT CEPTE
Muğla'da bir müzikholde silahlı kavga çıktı. Kalbine sıkılan kurşun, Ali Duran'ın göğüs cebindeki telefona saplandı.
Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği tarihi yapının kapı ve pencerelerine adını yazıp tahrip etti.
ÖLÜME KILPAYI
İstanbul'da Mehmet Emin D, kızı P'nin sevgilisi olduğunu öğrendi. Öldürmeye karar verdi. 17 yaşındaki yavrusunu ormana götürürken suçüstü enselendi.
ŞİMDİ HAPI YUTTU
Konya'da Latif I, Uyuşturucuyla Mücadele Derneği'nin 7 kurucusu arasında yer aldı. Uyuşturucu hap alırken yakalandı.
REKOR KAR 2.2 METRE
Belediye Başkanı açıkladı: Bitlis'e 2 metre 20 santim kar yağdı. Kışa teslim olduk.
HAYAT CEPTE
Muğla'da bir müzikholde silahlı kavga çıktı. Kalbine sıkılan kurşun, Ali Duran'ın göğüs cebindeki telefona saplandı.
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