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  • 12.02.2020 20:56
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 20:56

'de iki işçi servisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

'de, işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücülerden biri olay yerinden kaçtı.

Kayseri'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

'de, işçileri taşıyan iki minibüs çarpıştı. saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesinde bulunan Serbest Bölge çıkışında meydana geldi.

Serberst bölgede çalışan işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 38 P 0081 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Oğuzhan Gümüş idaresindeki 38 P 1767 plakalı minibüse çarptı.

17 İŞÇİ YARALANDI
Çarpmanın şiddetiyle devrilerek yan yatan 38 P 0081 plakalı minibüste bulanan 17 işçi yaralandı.

KAÇAN SÜRÜCÜ İLE İLGİLİ ARAMA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Devrilen minibüsün sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaçan sürücü ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.

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