İstanbul Büyükada'da raum hastalığına yakalandığı için itlaf edilen 115 atın haricinde karantinaya alınan bin 300'e yakın at, kaderine terkedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tescilli fayton plakaları ve atları satın alma kararının üzerinden iki ay geçti.
Karantina altına alınan ve çadırlarda kalan atların içler acısı hali objektiflere yansıdı. Çoğu atın bitkin düştüğü ve soğukta zor anlar yaşadığı görüldü. Can çekişen atların bu hali hayvan severlerin tepkisini çekti.
ERHAN ÖZTÜRK
Karantina altına alınan ve çadırlarda kalan atların içler acısı hali objektiflere yansıdı. Çoğu atın bitkin düştüğü ve soğukta zor anlar yaşadığı görüldü. Can çekişen atların bu hali hayvan severlerin tepkisini çekti.
ERHAN ÖZTÜRK
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