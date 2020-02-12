Bugünkü
Takvim

'da karantinaya alınan bin 300'e yakın at kaderine terkedildi

'da raum hastalığına yakalandığı için itlaf edilen 115 atın haricinde karantinaya alınan bin 300'e yakın at, kaderine terkedildi. Büyükşehir Belediyesi'nin tescilli fayton plakaları ve atları satın alma kararının üzerinden iki ay geçti. Karantina altına alınan ve çadırlarda kalan atların içler acısı hali objektiflere yansıdı. Çoğu atın bitkin düştüğü ve soğukta zor anlar yaşadığı görüldü. Can çekişen atların bu hali hayvan severlerin tepkisini çekti.

Kabah'at' kimde!
'da raum hastalığına yakalandığı için itlaf edilen 115 atın haricinde karantinaya alınan bin 300'e yakın at, kaderine terkedildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tescilli fayton plakaları ve atları satın alma kararının üzerinden iki ay geçti.



Karantina altına alınan ve çadırlarda kalan atların içler acısı hali objektiflere yansıdı. Çoğu atın bitkin düştüğü ve soğukta zor anlar yaşadığı görüldü. Can çekişen atların bu hali hayvan severlerin tepkisini çekti.

ERHAN ÖZTÜRK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBüyükada'da karantinaya alınan bin 300'e yakın at kaderine terkedildi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri