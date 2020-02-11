Yoğun kar ve aşırı soğuklar yurdu etkisi altına aldı

Yoğun kar ve aşırı soğuklar yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Geçen yıl eksi 32.5 dereceye kadar düşen Ardahan Göle'da, önceki gece eksi 40 dereceyle, geçen yılın hem kendi rekorunu, hem de Türkiye rekorunu kırdı. Erzurum'da soğuklar nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları, su sayaçları, süs havuzları, şadırvanlar, çeşmeler buz tuttu. Sivas'ta Kızılırmak, dondu. Şanlıurfa'da donan şelaleyi gören sürücüler araçlarından inip fotoğraf çekmek için koştu. Erzincan'da okullar tatil edildi. Buz tutan Girlevik Şelalesi güzel görüntü oluşturdu. Bingöl'de kar yağışı ve tipi yerini soğuk havaya bıraktı. İlçede sıcaklık -16'lara düştü.
Sivas -24 derece
-27 derece Erzurum
-40 derece Ardahan
Sivas -24 derece
-27 derece Erzurum
-40 derece Ardahan
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