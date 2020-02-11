Kırmızı ışığa takılan hırsızlar sürücülerden rica edip yolu açtırdı! Kapkaççıların kaçışı film sahnelerini aratmadı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Hırsızlar, bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişiyi takibe aldı. 400 bin lirayı çalarak otomobile atladı. Ancak kırmızı ışığa takıldı. Araç sürücüleriyle konuşarak yolu açtırıp kaçtı. Güvenlik görevlileri hırsızları yakalayamadı. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kapkaççıların kaçışı film sahnelerini aratmadı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Hırsızlar, bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişiyi takibe aldı. 400 bin lirayı çalarak otomobile atladı. Ancak kırmızı ışığa takıldı.







Araç sürücüleriyle konuşarak yolu açtırıp kaçtı. Güvenlik görevlileri hırsızları yakalayamadı. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. kaçışı film sahnelerini aratmadı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Hırsızlar, bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişiyi takibe aldı.Ancak kırmızı ışığa takıldı.Güvenlik görevlileri hırsızları yakalayamadı. Öte yandan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. TÜM MANŞETLER