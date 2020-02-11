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  • 11.02.2020 10:51
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 11:04

Avcılar'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı

'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, da 3 kişi yaralandı.

Avcılar'da feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

'da kamyonla kamyonet kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, da 3 kişi yaralandı.

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