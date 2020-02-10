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Psikopat komşuya 2 yıl hapis!

'da öğretmen E. (41), geçen sene komşusu Büşra Ç.'yi (24) apartman girişinde tekme dövdü. Hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Psikopat komşuya 2 yıl hapis!
Konya'da öğretmen Deniz E. (41), geçen sene komşusu Büşra Ç.'yi (24) apartman girişinde tekme dövdü. Hakkında 'kasten yaralama ve tehdit' suçlarından 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüpheli öğretmenin, genç kıza elindeki cüzdan ve anahtarları atarak yaraladığı, ayrıca darp ettiği, 'Ben sana daha göstereceğim' diyerek tehdit ederek, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediğine yer verildi.

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