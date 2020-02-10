Bugünkü
Takvim

’de korkunç olay! Anne ve kızları yangında can verdi...

'in Mazıdağı ilçesinde yangın çıkan evde anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi. Gece görevde olması nedeniyle evde bulunmayan, eşinin ve çocuklarının yaşamını yitirdiğini öğrenen baba Yunus Tur ise sinir krizi geçirdi.

Yandı yürek!
Anne ve kızları yangında can verdi. Korkunç olay dün 'de meydana geldi. Yunus Tur, önceki akşam eşi ve 3 çocuğunu evde bırakıp gece mesaisine gitti. Nisan Tur (34) ile çocukları Miray Tur (1), Lorin Tur (4) ve Gül Ecrin Tur (7) uyuduktan evde yangın çıktı. İtfaiye alevleri söndürdü. Anne ve çocukları kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Ancak hiçbiri kurtarılamadı. Mardin Valiliği, anne ve çocuklarının karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini açıkladı. Nisan Tur ve çocukları, yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.



7 yaşındaki , okula yeni başlamıştı. Yangın faciasında yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.



4 yaşındaki Lorin Tur, annesi, ablası ve kardeşiyle aynı kaderi paylaştı.

NEZİR GÜNEŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMardin’de korkunç olay! Anne ve kızları yangında can verdi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri