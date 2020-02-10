Anne ve kızları yangında can verdi. Korkunç olay dün Mardin'de meydana geldi. Yunus Tur, önceki akşam eşi ve 3 çocuğunu evde bırakıp gece mesaisine gitti. Nisan Tur (34) ile çocukları Miray Tur (1), Lorin Tur (4) ve Gül Ecrin Tur (7) uyuduktan evde yangın çıktı. İtfaiye alevleri söndürdü. Anne ve çocukları kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Ancak hiçbiri kurtarılamadı. Mardin Valiliği, anne ve çocuklarının karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini açıkladı. Nisan Tur ve çocukları, yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
7 yaşındaki Gül Ecrin Tur, okula yeni başlamıştı. Yangın faciasında yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
4 yaşındaki Lorin Tur, annesi, ablası ve kardeşiyle aynı kaderi paylaştı.
NEZİR GÜNEŞ
7 yaşındaki Gül Ecrin Tur, okula yeni başlamıştı. Yangın faciasında yaşamını yitirdi. Ölümü sevenlerini yasa boğdu.
4 yaşındaki Lorin Tur, annesi, ablası ve kardeşiyle aynı kaderi paylaştı.
NEZİR GÜNEŞ
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