Devletin sahip çıktığı İrem ve Melek, engelleri sevgi ve eğitimle aştı

Ankara'da 16 yaşındaki İrem ve 13 yaşındaki Melek, doğuştan ortopedik engelli olarak dünyaya geldi. İkisi de ailesi tarafından terk edildi. Kızlara devlet sahip çıktı. İki kız çocuğunun talihsizliklerle başlayan hayatları, sevgi ve eğitimle değişti. Kurumda görevli bakıcı annelerinin "gönüllü aile" olarak da kendilerine sahip çıkmaları ve kurum uzmanlarının, antrenörlerin ve öğretmenlerinin onları eğitim süreçlerinde doğru yönlendirmeleri sayesinde çocuklar sayısız başarı ve mutluluğa kapı araladı. Melek, "Müzik ve edebiyata ilgi duyuyorum. Şiirleri çok seviyorum" diye konuştu. İrem, "Çok sevdiğim, bir spor dalı var; masa tenisi. Türkiye şampiyonasına katıldım, ikinciliğim oldu" dedi.
Kızlara "gönüllü aile" olarak sahip çıkan bakıcı anneler, onları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başarıları için elinden geleni yapıyor.
Kızlara "gönüllü aile" olarak sahip çıkan bakıcı anneler, onları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başarıları için elinden geleni yapıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.