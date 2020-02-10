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Devletin sahip çıktığı İrem ve Melek, engelleri sevgi ve eğitimle aştı

'da 16 yaşındaki İrem ve 13 yaşındaki Melek, doğuştan ortopedik engelli olarak dünyaya geldi. İkisi de ailesi tarafından terk edildi. Kızlara devlet sahip çıktı. İki kız çocuğunun talihsizliklerle başlayan hayatları, sevgi ve eğitimle değişti. Kurumda görevli bakıcı annelerinin "gönüllü aile" olarak da kendilerine sahip çıkmaları ve kurum uzmanlarının, antrenörlerin ve öğretmenlerinin onları eğitim süreçlerinde doğru yönlendirmeleri sayesinde çocuklar sayısız başarı ve mutluluğa kapı araladı.

Devlet ana!
Ankara'da 16 yaşındaki İrem ve 13 yaşındaki Melek, doğuştan ortopedik engelli olarak dünyaya geldi. İkisi de ailesi tarafından terk edildi. Kızlara devlet sahip çıktı. İki kız çocuğunun talihsizliklerle başlayan hayatları, sevgi ve eğitimle değişti. Kurumda görevli bakıcı annelerinin "gönüllü aile" olarak da kendilerine sahip çıkmaları ve kurum uzmanlarının, antrenörlerin ve öğretmenlerinin onları eğitim süreçlerinde doğru yönlendirmeleri sayesinde çocuklar sayısız başarı ve mutluluğa kapı araladı. Melek, "Müzik ve edebiyata ilgi duyuyorum. Şiirleri çok seviyorum" diye konuştu. İrem, "Çok sevdiğim, bir spor dalı var; masa tenisi. şampiyonasına katıldım, ikinciliğim oldu" dedi.



Kızlara "gönüllü aile" olarak sahip çıkan bakıcı anneler, onları bir an olsun yalnız bırakmıyor. Başarıları için elinden geleni yapıyor.

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