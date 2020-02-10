Cani evlat babasını öldürdü

İzmir'de Aytekin Albayrak, önceki gece alkol aldı. Eve gitti. Kendisini uyaran babası Ali Albayrak'la (58) tartışmaya başladı. Babasını kalbiden bıçakladı, kardeşini de elinden yaraladı. Baba öldü, zanlı gözaltında.
İzmir'de AytekinAlbayrak, önceki gecealkol aldı. Eve gitti.Kendisini uyaran babasıAli Albayrak'la (58)tartışmaya başladı.Babasını kalbidenbıçakladı, kardeşini deelinden yaraladı. Babaöldü, zanlı gözaltında.
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