Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti Balıkesir'de askere gitmeye hazırlanan ve geleneksel asker hayrını da yapan Ahmet Gökgül (24), 28 Eylül'de beyin kanaması geçirdi. Doktorların çabalarına rağmen iyileşemeyen Gökgül, hayata veda etti.

B alıkesir'de askere gitmeye hazırlanan ve geleneksel asker hayrını da yapan Ahmet Gökgül (24), 28 Eylül'de beyin kanaması geçirdi. Doktorların çabalarına rağmen iyileşemeyen Gökgül, hayata veda etti. Ahmet, sevenlerinin omuzlarında Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşında yaşama veda eden Gökgül, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. TÜM MANŞETLER