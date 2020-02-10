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Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Balıkesir'de askere gitmeye hazırlanan ve geleneksel asker hayrını da yapan Ahmet Gökgül (24), 28 Eylül'de beyin kanaması geçirdi. Doktorların çabalarına rağmen iyileşemeyen Gökgül, hayata veda etti.

Ah be Ahmet
Balıkesir'de askere gitmeye hazırlanan ve geleneksel asker hayrını da yapan Ahmet Gökgül (24), 28 Eylül'de beyin kanaması geçirdi. Doktorların çabalarına rağmen iyileşemeyen Gökgül, hayata veda etti. Ahmet, sevenlerinin omuzlarında Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç yaşında yaşama veda eden Gökgül, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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